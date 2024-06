Debata Trump-Biden w USA. Czy Partia Demokratyczna może jeszcze zmienić kandydata?

Joe Biden, najważniejsze daty PAP

Jak pisze agencja AP, zmiana kandydata na tym etapie procesu wyborczego nie byłaby jednak łatwa. W tekście czytamy, że nie ma żadnego dowodu, że Biden jest gotów zawiesić swoją kampanię. "Zastąpienie go przez Demokratów byłoby prawie niemożliwe, chyba, że sam zdecyduje się ustąpić" - podkreślono.

Prawybory prezydenckie odbyły się już we wszystkich stanach. Zasady Partii Demokratycznej głoszą, że delegaci, których głosy wywalczył Biden, pozostają zobowiązani do popierania go — chyba, że ogłosi, iż wycofuje się z wyborów na prezydenta. Biden wskazał, że nie ma takich planów. - Kontynuujmy — powiedział do swych zwolenników, gdy zszedł ze sceny organizowanej w Atlancie debaty.

Decydująca konwencja Partii Demokratycznej

O sposobie wyboru swojego kandydata na prezydenta decyduje konwencja Demokratów. Krajowy Komitet Partii Demokratycznej mógłby zebrać się przed konwencją i zmienić obecne zasady, jednak - zdaniem AP - to mało prawdopodobne w sytuacji, gdy Joe Biden wciąż chce ubiegać się o reelekcję.

Czy Kamala Harris może zastąpić Joe Bidena? Wiceprezydent USA kandyduje do Białego Domu wraz z obecnym prezydentem, ale to nie znaczy, że może go ona zastąpić na liście wyborczej. Jeśli Biden wycofa się z prezydenckiego wyścigu, nie może zadekretować, że zastąpi go Harris - podaje AP. Ostatni raz kandydaci Demokratów ubiegali się o głosy delegatów na partyjnej konwencji w 1960 r., gdy pojedynek toczyli John F. Kennedy i Lyndon B. Johnson.