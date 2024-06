Wybory prezydenckie w Iranie: Czy prezydentem może zostać przedstawiciel reformatorskiego obozu

85-letni ajatollah Chamenei zapewniał, że kandydaci podzielając jego konserwatywne poglądy dominują w wyścigu o prezydenturę: prezydent Iranu bierze zazwyczaj udział w wyborze kolejnego najwyższego przywódcy republiki.



Wybory w Iranie odbywają się w czasie, gdy na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie w związku z wojną Izraela z Hamasem oraz groźbami Tel Awiwu pod adresem Hezbollahu — w związku z ostrzałem pogranicza Izraela z Libanem izraelska armia miała opracować plan interwencji wojskowej w Libanie. Amerykanie obawiają się, że atak na Liban mógłby wciągnąć w wojnę na Bliskim Wschodzie Iran.



Pezeszkian to były minister zdrowia. Popiera go irański obóz reformatorski, który opowiada się za polityką odprężenia z zachodem. Tymczasem przebywający na uchodźstwie irańscy opozycjoniści wzywają do bojkotu wyborów.