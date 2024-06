Tusk był pytany o przepływ wyborców Trzeciej Drogi do Koalicji Obywatelskiej i o to, czy jest to już stały trend i czym może być spowodowany. Na umacnianie się KO kosztem koalicjantów wskazuje m.in. najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.



Donald Tusk o słabnięciu koalicjantów: Wolałbym, żeby byli silni

- Ja tego nie będę komentował. Bardzo się cieszę, że KO jest krok po kroku coraz silniejsza i bardzo się martwię, że nasi partnerzy w koalicji, mam nadzieję, że czasowo, słabną. I mówię serio: wolałbym, żeby byli silni. Ale też będę się starał, jak potrafię najlepiej, budować siłę Koalicji Obywatelskiej, bo ona jest gwarantem Polski silnej, demokratycznej, rozwijającej się. To silne centrum, silna KO to będzie coś, co będzie mnie cieszyło i będę trochę temu czasu poświęcał, na ile obowiązki premiera mi na to pozwolą - odparł premier.



Jednocześnie Tusk powiedział, że „nie przyjmuje do wiadomości żadnych złośliwości”. - Proszę na mnie nie patrzeć jak na kanibala, kiedyś byłem jak wilk z wilczymi oczami. Wydaje mi się, że to jest przesadzone — stwierdził w kontekście sugestii, że KO "konsumuje" swoich koalicjantów.



Donald Tusk o wystawie w Muzeum II Wojny Światowej: Mam nadzieję na decyzje, które unieważnią zamieszanie

Tuska pytano też o zmiany na wystawie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z której zniknęły wizerunki rotmistrza Witolda Pileckiego, o. Maksymiliana Kolbe i rodziny Ulmów. Muzeum tłumaczyło to „inną koncepcją wystawy”, która została zmieniona w czasach poprzedniego rządu. Taka decyzja wywołała oburzenie polityków PiS.