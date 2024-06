Bardella rozpoczął debatę od przedstawienia zdjęcia rachunku za elektryczność, który — jak powiedział - wywołuje zaniepokojenie milionów osób. Przypomniał jednocześnie swoje zobowiązanie do obniżenia podatku VAT za energię i paliwo.



Attal kłócił się z Bardellą o sztandarową propozycję Zjednoczenia Narodowego dotyczącą obniżenia kosztów utrzymania. Szef rządu wielokrotnie pytał w jaki sposób Zjednoczenie Narodowe zamierza sfinansować rozwiązanie, które — według Attala — będzie kosztować budżet znacznie więcej niż 12 mld euro (takie wyliczenia przedstawiła partia Le Pen).



Bardella w odpowiedzi zarzucał Attalowi brak wiarygodności w kwestii finansów publicznych.



Kylian Mbappe popełnił błąd udając się do Madrytu, powinien zostać tu, skoro chce pan, żeby przestał płacić podatki Gabriel Attal do Jordana Bardelli

- Słyszę pana, panie Attal, wygłaszającego wykłady o dyscyplinie budżetowej, mimo że ma pan największy dług w strefie euro i wykreował pan deficyt na poziomie 5,4 proc. - stwierdził lider Zjednoczenia Narodowego dodając, że Francja jest obecnie „bliska bankructwa”.



Lider partii Marine Le Pen przyznaje, że niektórzy Francuzi będą musieli pracować do 66 roku życia

Z kolei Bardellę krytykował Manuel Bompard z Frontu Ludowego za to, że wycofuje się on powoli z kosztownych obietnic mających obniżyć koszty życia. - Prawda jest taka, że — krok po kroku — porzucił on w ciągu ostatnich 10 dni wszystkie rozwiązania dotyczące kosztów życia zawarte w jego manifeście — mówił Bompard.