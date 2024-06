Bocheński dopytywany o to czy wyrażał kiedyś gotowość do startu w wyborach prezydenckich odparł, że "nie deklarował wstępnej gotowości", bo nikt z nim o starcie w wyborach prezydenckich nie rozmawiał.



Bardzo szanuję ś.p. Lecha Kaczyńskiego. Ale też Ronalda Reagana, Margaret Thatcher Tobiasz Bocheński, europoseł PiS

- Nie wiemy jaki będzie wynik tych badań (zleconych przez PiS badań poparcia różnych potencjalnych kandydatów — red). Jeśli mi kiedykolwiek, ktokolwiek zada takie pytanie, osoba decyzyjna, będę to poważnie rozważał, bo to jest bardzo poważna decyzja. Ale w tym momencie to hipoteza — podsumował.



Na kim wzorowałby się Tobiasz Bocheński jako prezydent? Pada nazwisko Lecha Kaczyńskiego

Dopytywany co odpowiedziałby dziś, gdyby usłyszał pytanie o swój start w wyborach prezydenckich Bocheński odparł, że „takiego pytania nie usłyszał". - Jak ja to powiem to będę miał takie nagłówki, że się nie pozbieram - dodał ze śmiechem.



Pytany o ocenę prezydentury Andrzeja Dudy i o to, czy wzorowałby się na obecnym prezydencie Bocheński podkreślił, że Duda jest dobrym prezydentem, a on głosował na niego w wyborach. - Jeżeli ja miałbym się na kimś wzorować to najbardziej wzoruję się na postaciach historycznych, których życiorys jest już zamknięty tą smutną kropką - dodał.



Czy mówiąc to myśli o Lechu Kaczyńskim?