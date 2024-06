Kto mógłby być waszym kandydatem na prezydenta?

U nas kandydatów nie brakuje. Do tej pory rozmawialiśmy, że naszym wspólnym kandydatem będzie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zobaczymy, czy ten pomysł się utrzyma. Naszym naturalnym kandydatem mógłby być Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do końca czerwca ma pojawić się projekt ustawy o związkach partnerskich. Jak do niego podejdziecie?

Nie jest tak, że my totalnie krytykujemy ustawę o związkach partnerskich, ale nie zgodzimy się nigdy na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Dla nas to za daleko idące rozwiązanie. Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny. Natomiast jesteśmy za tym, że pewne rozwiązania dotyczące np. spadków czy funkcjonowania na co dzień trzeba w Polsce uregulować.

PiS od wyborów puszcza do was oko i zachęca do współpracy. Na ile jest ona możliwa?

Moim zdaniem ten związek jest w ogóle niemożliwy. Widzieliśmy, co PiS robiło przez osiem lat z krajem, ale także z PSL. Nie ma zgody na tego typu koalicję z osobami, które dobro Polski mają tylko na ustach. Dla naszych wyborców sojusz z PiS byłby niezrozumiały.