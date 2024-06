KO i PiS nie trafiają w potrzeby młodych

Wyborcze statystyki wyraźnie pokazują więc, że obecna polityka prowadzona przez ugrupowania rządzące nie trafia do młodego elektoratu. Dr Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, zwraca uwagę, że jest to także efekt przekonania, że zarówno obecny rząd, jak i poprzedni skupiają się bardziej na potrzebach starszych grup wiekowych, emerytów czy rodzin z dziećmi, a nie mają oferty dla młodych. – Dużo tu też młodzieżowej nonszalancji, chęci zagrania starszym na nosie. Młodzi ludzie nie widzą powodów płacenia na zasiłki, emerytury, instytucje publiczne, skoro te pieniądze mogłyby zostać w ich kieszeni – tłumaczy.

Jednak zdaniem prof. Rafała Chwedoruka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, poparcie dla ugrupowania Sławomira Mentzena jest ściśle związane z kontekstem ukraińskim. – Młodzi ludzie inaczej postrzegają te kwestie. Dla nich ogromne znaczenie ma ryzyko związane z wybuchem wojny. Obawiają się także, że w razie zaognienia się sytuacji, zamiast cieszyć się życiem i się w nim realizować – do czego zostali wychowani – będą biegać z karabinem i ukrywać się w okopach – tłumaczy naukowiec. – Przekonanie o zagrożeniu wzmocniła w nich także śmierć żołnierza na granicy.



Trzeba wziąć także pod uwagę to, że dość wysokie notowania, także wśród młodych, Konfederacja miała latem ubiegłego roku, kiedy kwestie ukraińskie miały duży udział w debacie publicznej. Jednak tuż przed wyborami parlamentarnymi te sprawy zeszły na dalszy plan, więc notowania Konfederacji też zaczęły spadać.

Trzecia Droga traci, Konfederacja zyskuje

Konfederacja jest też beneficjentem spadku poparcia Trzeciej Drogi. „Trzecia Droga ma tandem liderów z tego samego pokolenia co Konfederacja i także, podobnie jak my, chciała być widziana jako alternatywa dla POPisu. Jednocześnie osiągnęła aż trzy razy słabszy wynik niż my w grupie młodych wyborców (18–29) i dwa razy gorszy niż my w pokoleniu trzydziestolatków. To pokazuje kto jest partią przyszłości” – skomentował na platformie X wyniki plebiscytu lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Eksperci zwracają uwagę na to, że Trzecia Droga jest dla młodych za mało wyrazista i za mało jednoznaczna. – Za eklektyczność się płaci – podsumowuje prof. Chwedoruk.