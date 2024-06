Władimir Putin: Rosja może zmienić doktrynę jądrową i przeprowadzić testy nuklearne

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 835 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 6 na 7 czerwca do serii eksplozji w czasie alarmu powietrznego doszło w obwodzie chmielnickim.

Władimir Putin przez ponad godzinę przemawiał na sesji plenarnej Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu (SPIEF). Rosyjski prezydent mówił m.in. w wojnie na Ukrainie, broni atomowej oraz rozwoju gospodarczym kraju.

Władimir Putin o rosyjskiej broni jądrowej

- Do ostatecznego zwycięstwa nie potrzebujemy żadnej broni atomowej - oświadczył dodając: - Widzimy, jaki jest charakter Rosjanina, jaki jest charakter obywatela Rosji, rozumiemy to i na nim polegamy. Putin zaznaczył jednocześnie, że rosyjska doktryna nuklearna jest "żywym instrumentem". - Uważnie obserwujemy to, co dzieje się na świecie i wokół nas, i nie wykluczamy wprowadzenia pewnych zmian w tej doktrynie - zastrzegł.

Putin mówił w Petersburgu, że jeśli chodzi o eskalację nuklearną, to Rosja nigdy nie rozpoczynała tej retoryki. W tym kontekście wspomniał o byłej szefowej rządu Wielkiej Brytanii przyznając przy tym, że nie pamięta jej nazwiska (chodziło o Liz Truss). Prezydent Rosji przekazał, iż wychodzi z założenia, że obecna sytuacja geopolityczna nie doprowadzi do wymiany ciosów nuklearnych.