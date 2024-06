Podsumowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, wydarzenia wokół granicy i wybory prezydenckie, w tym deklaracja Marcina Mastalerka - to najważniejsze tematy nowego odcinka "Politycznych Michałków". - Tak jak wybory samorządowe nie były o samorządzie, tak wybory do PE nie były o Unii - mówił Michał Kolanko.