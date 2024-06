To, co jest ciekawe, to jest wielki poziom stabilności naszej sceny politycznej (…) Polacy nie są skłonni do eksperymentów. Nie uważają, że wybory do PE to są wybory mało ważne, w których można sobie zagłosować na partie zgrywy (…) wybierają spośród partii, które potwierdziły już swoje znaczenie we wcześniejszych wyborach. Nadzieje na polityczne tsunami zawiodą - podkreślił prof. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński.