- Po tym zdarzeniu gen. Kozłowski wydał kolejne rozkazy dotyczące możliwości użycia broni. Żołnierze na granicy mogą używać broni, a przepisy w tej sprawie są jasno określone, choć moim zdaniem one wymagają zmiany i nad tym pracujemy - dodał.

Szef MON o zatrzymaniu żołnierzy na granicy z Białorusią: To była nadgorliwość

— Jeśli chodzi o zatrzymanie, bo to jest coś, co bulwersuje i mnie i opinię publiczną, to jest już decyzja żandarmerii wojskowej. Poleciłem od razu po powzięciu tej informacji, bo uważam, że to była nadgorliwość, wyjaśni to komisja powołana w ŻW. Jeżeli ktokolwiek wykroczył poza uprawnienia, zostanie ukarany - zapowiedział.

— Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia zostanie ukarany, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta ŻW. Oczekujemy od prokuratury również oczekujemy natychmiastowych działań — dodał.

Szef MON podkreślił, że o formie zatrzymania żołnierzy dowiedział się dopiero, gdy o sprawie poinformowały media.