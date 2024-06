Kwaśniewski na początku był pytany o sondaż UCE Research dla Onetu, w którym został uznany za najlepszego prezydenta po 1989 roku. Czy były prezydent jest tym zaskoczony?



Reklama

- Nie wiedziałem, że taki sondaż ktoś przygotowuje, ale to nie jest pierwszy sondaż, w którym wygrywam. Nie chcę być nieskromny, ale moja prezydentura zakończyła się prawie 20 lat temu i to, że ludzie to pamiętają, bardzo mnie cieszy — odparł.



Aleksander Kwaśniewski: PiS może wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego

Następnie poruszony został temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy 9 czerwca Kaczyński ogłosi dziesiąte z rzędu zwycięstwo w wyborach (PiS w dziesięciu ostatnich wyborach na poziomie ogólnopolskim w liczbach bezwzględnych otrzymywał najwięcej głosów)?



- Być może, ale ja sądzę, że te wybory tylko potwierdzą to, co wiemy z wyborów parlamentarnych i samorządowych. Mamy dwie duże partie o poparciu ok. 30 proc., plus minus 1-2 proc., później mamy koalicję dwóch partii o mocy 12-14 proc., czyli Trzecią Drogę i dwie partie, które bardzo by chciały osiągnąć 10 proc., ale ciągle nie mogą czyli Lewicę i Konfederację - odparł były prezydent.