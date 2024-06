Donald Tusk: musimy zrobić wszystko, by tu była Polska, a nie Rosja

Premier przypomniał, że 4 czerwca to jeden z ważniejszych dni w historii Rzeczpospolitej. – Moje pokolenie dokładnie pamięta, o co chodziło 4 czerwca 1989 r. Chodziło o to, by tu tak była Polska, a nie Rosja – powiedział. – Lech Wałęsa i 10 milionów Polaków razem z nim zdecydowali, że tu jest Polska i tu będzie Polska na wieki. 4 czerwca poszli do urn wyborczych i przegonili komunizm, a także rosyjski ład, a właściwie nieład i chaos.

Reklama

Premier Donald Tusk o listach kandydatów PiS do Europarlamentu

Skomentował też listy kandydatów PiS do Europarlamentu. – To są listy gończe, a nie listy do Europarlamentu – powiedział Tusk.

To są listy gończe, a nie listy do Europarlamentu Donald Tusk

Podkreślił, że obecnie sytuacja jest bardzo poważna. – Jesteśmy tu po to, żeby tamten ład nie wrócił tutaj – skomentował. – Pamiętam początki lat 90., gdy pod przywództwem Lecha Wałęsy Polacy doprowadzili do tego, że wojska rosyjskie wyszły z Polski. W tym czasie byli politycy, którzy na ulicach palili kukłę Lecha Wałęsy.

Dodał, że obecnie nad Polską i nad całą Europą gromadzą się ciemne chmury. – Tak jak w czasach, gdy kończyliśmy sowiecką okupację w Europie Środkowej, tak obecnie wszyscy jesteśmy skupieni, by Polska była silna i zjednoczona oraz żeby Europa była silna i zjednoczona – mówił.