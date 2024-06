Brytyjski nadawca odnotowuje, że choć bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski było już wzmacniane po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, to „w przededniu głosowania europejskiego Donald Tusk zadeklarował, że zrobi więcej”.



W tym kontekście BBC pisze o „Tarczy Wschód”, czyli wartej 10 mld złotych inwestycji we wzmocnienie granicy wschodniej Polski. Jak czytamy ma to zapewnić, by „wróg trzymał się z dala od Polski".



BBC zwraca przy tym uwagę, że Polska umacnia granicę w koordynacji z państwami bałtyckimi, które również obawiają się Rosji.



BBC: PiS nie skupia się na bezpieczeństwie, ale o nim nie zapomina. Dowodem spot z Karolem Karskim

Brytyjski nadawca zauważa, że przed nadchodzącymi wyborami Donald Tusk „przejął agendę dotyczącą bezpieczeństwa” od PiS, które skupiło się na innych tematach — takich jak krytyka polityki migracyjnej UE czy „Zielonego ładu”. Ale — jak czytamy — PiS nie porzucił zupełnie tematu bezpieczeństwa, w które wiele inwestował w czasie pozostawania u władzy. BBC zauważa w tym kontekście sport kandydata PiS na europosła, Karola Karskiego, który w reklamówce wyborczej „własnoręcznie zatrzymuje rosyjski czołg w stylu studenta protestującego na Placu Tiananmen”.



Brytyjski nadawca zwraca przy tym uwagę, że wybory do Parlamentu Europejskiego „nie wywołują wielkich emocji”. „Frekwencja jest w nich tradycyjnie znacznie niższa, niż w wyborach krajowych i nigdzie nie widać podobnej liczby plakatów wyborczych (jak w czasie wyborów krajowych)” - czytamy w relacji.