- Osoby, które będą tam szanowane i poważane. Proszę sobie wyobrazić, jak w Unii Europejskiej kolega z „jedynki” będzie szanowany - mówił Suski.



Polityk PiS stwierdził, że zapewniał, że po najbliższych wyborach do PE będzie zachodziła zmiana w UE prowadząca do pozbawienia takich państw jak Polska suwerenności". I to właśnie Karol Karski będzie lepiej bronić polskich interesów i walczyć "z tymi pomysłami szaleńczymi Unii Europejskiej, która chce zniszczyć polską energetykę, a co za tym idzie bardzo osłabić polską gospodarkę"

Rafał Bochenek: Suski jak koalicja 13 grudnia

Na słowa Suskiego zareagował rzecznik PiS. We wpisie na X Bochenek napisał, że "Wypowiedź p. posła M. Suskiego skierowana wobec p. posła M. Wąsika jest nieuzasadniona i powiela kłamstwa obecnej koalicji 13 grudnia" (pisownia oryginalna-red.).

Rzecznik pisze dalej, że rządzący „posługując się nieczystymi, wręcz nielegalnymi środkami” doprowadzili do skazania Macieja Wąsika i uniemożliwili mu piastowanie mandatu poselskiego, łamiąc reguły praworządności.

"Obecność p. posła M. Wąsika w PE przyczyni się do zwrócenia uwagi międzynarodowej opinii publicznej na sytuację w Polsce i jawne nadużycia obecnego rządu" - pisze Bochenek.

Zastrzega jednak, że — zachowując „pełną sympatię i szacunek” do Suskiego, kierownictwo PiS jego wypowiedź przyjmuje „z tym większym zaskoczeniem”.