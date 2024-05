Kluczowa organizacja samorządowa przed wyborami władz

18 czerwca zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” mają odbyć się wybory w Związku Miast Polskich. To jeden z ważniejszych od lat momentów dla samorządowców – ZMP poza np. Unią Metropolii Polskich czy ruchem Tak! Dla Polski to jedna z kluczowych organizacji, które reprezentują włodarzy miast. Z naszych rozmów w różnych środowiskach samorządowych wynika, że jest co najmniej trzech kandydatów, którzy mogą rywalizować w wyborach na szefa tej organizacji.

Na „giełdzie nazwisk” pojawia się nazwisko prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który niedawno wygrał wybory na kolejną kadencję w stolicy Dolnego Śląska, prezydenta Ciechanowa i obecnego sekretarza ZMP Krzysztofa Kosińskiego (nie miał rywala w ostatnich wyborach samorządowych) oraz prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Sutryk był kandydatem niezależnym z poparciem m.in. Lewicy i PO, Kosiński jest związany od lat z PSL, Witkowski — z PO.

Złożone wybory w Związku Miast Polskich

Zgodnie ze statutem decyzje dotyczące władz podejmuje Zgromadzenie Ogólne ZMP. I zgodnie z tym statutem głosy członków (jest ponad 350 osób w Stowarzyszeniu) są „ważone” – miasta o liczbie mieszkańców powyżej 1000 tys. mają cztery głosy, od 500 do 1000 tys. mają trzy głosy, od 100 do 500 tys. – dwa głosy, a poniżej 100 tys. – jeden głos. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, na ten mechanizm nakłada się też inna dyskusja w ramach samego związku – samorządowcy z ZMP zadają sobie pytanie, kto powinien ich reprezentować w obecnej sytuacji, po zmianie władzy i po tym, jak premier Donald Tusk, a raczej minister finansów Andrzej Domański rozpoczął prace nad nowym systemem finansowania samorządów. Jacek Sutryk dostał w kampanii samorządowej bezpośrednie poparcie premiera Donalda Tuska, co zostało odnotowane w środowisku samorządowym – co też może być argumentem w tych wyborach. Obecnie szefem ZMP jest senator Zygmunt Frankiewicz, jeden z architektów paktu senackiego w 2019 i w 2023 roku. Pytanie, przed którym stoi ZMP, dotyczy nie tylko wyboru nowych władz, ale też kierunku, w którym ma iść związek w nowych realiach politycznych.

W ciągu ostatnich lat – za czasów władzy PiS – Związek Miast Polskich wielokrotnie zabierał głos np. w sprawach finansów samorządów czy też kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Samorządowcy z ZMP w wielu kwestiach interweniowali też u prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz zarówno ZMP, jak i inne organizacje samorządowe uczestniczą w dyskusji z rządem w sprawie reformy systemu finansowania. Samorządowcy nie chcą, by powtarzała się sytuacja z czasu rządów PiS, gdy – jak podkreślają – nie tylko przybywało zadań dla samorządu, ale też „małe ojczyzny” poniosły duże straty finansowe ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu. Teraz nowy system finansowania samorządu ma być przedyskutowany z najbardziej zainteresowanymi i uwzględniać ich postulaty. Ostatecznego kształtu nowego systemu jednak nie ma.