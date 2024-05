Jarosław Kaczyński o komisji ds. wpływów rosyjskich. „To sąd kapturowy”

PiS nie chce udawadniać, że nie jest wielbłądem

W jego opinii „w większości członkowie rządu nie odznaczają się największą przenikliwością, ale sam szef już tak”.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Co prezes PiS wie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i wyborów kopertowych Pytany o najważniejsze problemy swoich rządów Jarosław Kaczyński zachowuje się jak trzy małpki, które nic nie widzą, nic nie słyszą i nic nie mówią. Długo się tak nie da. PiS albo odetnie się od Suwerennej Polski, albo pójdzie z nią na dno.

Odniósł się też do pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów, że PiS i przywódcy tej partii, są prorosyjscy. – Najtrudniej się tłumaczyć z tego, że się nie jest wielbłądem – skomentował. – To oczywista bzdura, łatwo to wykazać. Gdy doszliśmy do władzy, były np. blokady rosyjskie w sprawie mięsa. Chodziło o to, żeby nas wyciągnąć spod ochrony UE. Podjęliśmy odpowiednie działania, uzyskaliśmy poparcie organów UE – przypominał.