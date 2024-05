Polak uwięziony w Kongu oskarża prezydenta. „To przez niefortunną dyplomację”

W tym samym czasie w Demokratycznej Republice Konga wybuchły antyzachodnie protesty. Głośno było również o deklaracji polskiego prezydenta. Uznano, że jest to wsparcie dla rebeliantów z ruchu M23, którzy są wspierani przez Rwandę, a od ponad dziesięciu lat walczą o kontrolę nad bogatymi w minerały wschodnimi terenami DRK.

Piekło w kongijskim więzieniu

Podróżnik opisuje swoje doświadczenia w więzieniu jako „prawdziwe piekło”. Był bity, poniżany i wielokrotnie grożono mu śmiercią. Warunki były niezwykle trudne — brakowało jedzenia, wody do picia i dostępu do leków.

— W centralnym więzieniu w Kinszasie aktualnie znajduje się 15 tys. więźniów. Wśród nich są mordercy i gwałciciele. A pomiędzy nimi jeden "mundele", co w języku lingala oznacza "białas" — czyli ja, a na dodatek Polak. Każdego dnia walczyłem o to, żeby żyć, ale to nie było najgorsze więzienie. W innych było dużo gorzej. Koszmary tego, co tam widziałem i przeżyłem, będą mi towarzyszyć do końca życia – opowiedział.

Na stronach rządowych można przeczytać, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do następujących prowincji Demokratycznej Republiki Konga: Kasai, Kasai-Central, Kasai-Oriental, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika oraz północna część Haut-Lomami. „Na pozostałe terytorium DRK, w tym do stolicy, Kinszasy, odradzamy podróże, które nie są konieczne” – czytamy na stronie MSZ.