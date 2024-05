Mraz ujawnił, że Romanowski, przygotowując konkursy, miał otrzymywać polecenia bezpośrednio od ministra Ziobry. Teraz — jak informuje Onet — były wiceminister ma usłyszeć zarzuty dotyczące ustawiania konkursów.



Z kolei Dariusz Matecki to polityk prowadzący kilka fundacji będących beneficjentami Funduszu Sprawiedliwości. Z ujawnionych nagrań wynika, że związane z nim fundacje były faworyzowane w konkursach — chodzi m.in. o Stowarzyszenie Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia (dziś Stowarzyszenie Przyjaciół Mediów).



Michałowi Wosiowi grozi od 1 do 10 lat więzienia za zakup Pegasusa ze środków z Funduszu Sprawiedliwości

Wniosek o uchylenie immunitetu Wosiowi, przedstawiony 28 maja przez Adama Bodnara, miał związek z zakupem oprogramowania Pegasus ze środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz przeznaczenia środków publicznych na zakup licencji do korzystania z Pegasusa. Jak poinformował Bodnar w związku ze stawianymi Wosiowi zarzutami grozi mu od 1 do 10 lat więzienia.



Prokuratura ma też przyglądać się wydatkom Suwerennej Polski na kampanię wyborczą - istnieje podejrzenie, że Suwerenna Polska korzystała ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, co miało niejako „rekompensować” jej to, że PiS nie dzielił się z nią subwencją uzyskiwaną z budżetu państwa (politycy Suwerennej Polski startowali z list wyborczych komitetu wyborczego PiS, a nie koalicyjnego komitetu wyborczego, więc cała subwencja trafiała do PiS).