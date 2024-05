Ustawa, która doprowadziła do tygodni masowych protestów, wymaga od mediów i organizacji pozarządowych, które otrzymują ponad 20 proc. środków z zagranicy, zarejestrowania się jako „realizujące interesy obcego mocarstwa”.

28 maja o godzinie 19:00 rządząca partia Gruzińskie Marzenie większością 66 głosów za i 0 przeciw odrzuciła weto prezydent w sprawie ustawy o zagranicznych agentach. Ustawę przegłosowano następnie 84 głosami za i 4 przeciw, co oznacza, że od podpisania ustawy, która budzi powszechne sprzeciwy, dzieli Gruzję tylko kilka dni. Większość parlamentarzystów opozycji opuściła budynek parlamentu, aby dołączyć do protestujących.

Protestujący, którzy masowo zgromadzili się pod parlamentem w Tbilisi, wynik głosowania przyjęli najpierw chwilą ciszy, a potem okrzykami „Niewolnicy!”.



Weto odrzucone. Co dalej z ustawą o agentach

W najbliższych dniach projekt ustawy o „przejrzystości wpływów zagranicznych”, zwany także ustawą o agentach zagranicznych lub „ustawą rosyjską”, trafi do prezydent Salome Zurabiszwili, która będzie miała pięć dni na jej podpisanie. Jeśli odmówi podpisania – co jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem – podpisanie ustawy będzie zależało od marszałka parlamentu Szalwy Papuaszwili. Papuaszwili był gorącym zwolennikiem kontrowersyjnego prawa i prawie na pewno to on wprowadzi je w życie.