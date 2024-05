- Ta komisja ma bardzo jasno ustalone kryteria. Będzie się zajmowała osobami, które udostępniały prawne chronione informacje, które wydawały decyzje administracyjne lub stanowiły prawo w taki sposób, który był z punktu widzenia polskiej racji stanu niewygodny. Będzie również badała pod tym kątem dysponowanie środkami publicznymi. Będzie się zajmowała tymi ludźmi, którzy rozpowszechniali fałszywe informacje — wyliczała.



- Są dwa wrażliwe obszary z punktu widzenia obcej agentury: jeden to obszar gospodarczy i te wpływy rosyjskie w Polsce szły długi czas tą nitką gospodarczą - kontynuowała. - Ale na ten obszar gospodarczy nałożył się obszar polityczny. W tym sensie nie unikniemy polityki. Z punktu widzenia interesów obcych służb polityka jest tym obszarem najbardziej wrażliwym. PiS na pewno obawia się tego, co my podejrzewamy od dawna, że afera taśmowa, która pomogła im wygrać wybory w roku 2015, miała swoje źródła w agenturze rosyjskiej. To jest na pewno obciążające dla nich — mówiła też.