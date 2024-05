Sánchez otwarcie krytykował prowadzoną przez Izrael ofensywę w Strefie Gazy. Wielokrotnie powtarzał również, że rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje jedyną odpowiedzią na kryzys na Bliskim Wschodzie.

Norweska telewizja publiczna i dziennik „Aftenposten" poinformowały tymczasem, powołując się na nienazwane źródła, że rząd ogłosi w środę uznanie niepodległego państwa palestyńskiego.

Państwa świata uznające Palestynę PAP

Członkowie Unii Europejskiej, Irlandia, Hiszpania, Słowenia i Malta wskazywały w ostatnich tygodniach, że planują ogłosić uznanie Palestyny, argumentując, że rozwiązanie dwupaństwowe jest niezbędne dla trwałego pokoju w regionie.

We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela ostrzegło Irlandię przed takim posunięciem, stwierdzając, że uczyniłoby to z niej "pionka w rękach Hamasu" i "doprowadziłoby do większego terroryzmu, niestabilności w regionie i zagroziłoby wszelkim perspektywom na pokój".