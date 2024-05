Pekin zirytowany współpracą Moskwy i Pjongjangu. "Nie zbliżać się do Korei"

Chiny do tej pory uważały się za najważniejszego patrona (choć nie sprzymierzeńca) koreańskich komunistów, ale putinowska wojna z Ukrainą zmieniła układ sił w trójkącie Moskwa–Pjongjang–Pekin.

– Chiny nie chcą otwierać zbyt wielu frontów w konfrontacji z USA, dlatego Pekin wstrzymuje się przed otwartą współpracą z Pjongjangiem. To bowiem wywołałoby niepotrzebne – z jego punktu widzenia – napięcia w rozmowach z Waszyngtonem – mówi koreański ekspert Lee Hee-ok.

Obecnie sytuacja zmienia się, bowiem za rosyjskie pieniądze Koreańczycy mogą zechcieć odegrać znacznie większą rolę w regionalnej polityce. „Kim ma możliwość wywoływania kryzysów i wojen” – sądzi część ekspertów.

Kim Dzong Un znacznie bardziej może liczyć na Moskwę

Do tej pory powstrzymywał go brak środków i konieczność zapewnienia sobie chińskiego wsparcia. Teraz znacznie bardziej może liczyć na Moskwę. – Korea Północna ma nieufność do Chin wpisaną do swego kodu genetycznego. A Kim Dzong Un prawdopodobnie posiada takie same DNA – opisuje ekspert z Seulu Chang Yong-seok.

Pekin próbuje więc naciskać na Kreml, by zbytnio nie zbliżał się do Korei Północnej. Jest to trudne, bo koreańscy komuniści oferują Rosji coś, czego ta bardzo potrzebuje, czyli uzbrojenie. A Chiny uchylają się od sprzedawania broni, choć wszystko pozostałe oferują w ogromnej ilości.