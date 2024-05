Prezydent Andrzej Duda przebywa obecnie z wizytą we Włoszech, gdzie spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. Udzielił on wywiadu włoskiemu dziennikowi „Il Giornale”, gdzie poruszył on między innymi temat zawetowanej ustawy ws. pigułki "dzień po", a także udziału Polski w programie Nuclear Sharing.