Europoseł Krzysztof Jurgiel zawieszony w PiS. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński

Krzysztof Jurgiel w latach 90. należał do Porozumienia Centrum, a następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W 2001 r. dołączył do Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał we władzach krajowych tej partii, był przewodniczącego podlaskich struktur PiS. W latach 1995-1998 Jurgiel był prezydentem Białegostoku, w latach 1997-2003 i 2005-2019 zasiadał w Sejmie, zaś w latach 2003-2005 był senatorem. W czasie pierwszych rządów PiS był szefem resortu rolnictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, na czele ministerstwa rolnictwa stanął ponownie w 2015 r., pełniąc stanowisko w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W resorcie zastąpił go Jan Krzysztof Ardanowski.

Czytaj więcej Polityka PiS traci władzę na Podlasiu. Sasin pisze o zdradzie Nowym marszałkiem województwa podlaskiego został Łukasz Prokorym (KO), a nowym przewodniczącym sejmiku - polityk Trzeciej Drogi Cezary Cieślukowski, którego poparło m.in. dwoje radnych PiS. "Zdrada" - tak głosowanie skomentował były minister aktywów państwowych Jacek Sasin (PiS).

Dlaczego Jarosław Kaczyński zawiesił Krzysztofa Jurgiela?

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Krzysztof Jurgiel został zawieszony w prawach członka PiS w związku z sytuacją na Podlasiu po wyborach samorządowych - partia Jarosława Kaczyńskiego straciła władzę w regionie. Po wyborach w 2018 r. PiS miał w sejmiku województwa podlaskiego 16 mandatów, przewodniczącym był kandydat PiS.

W kwietniowych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło na Podlasiu 43,47 proc. głosów, co przełożyło się na 15 mandatów - partii Jarosława Kaczyńskiego zabrakło do uzyskania bezwzględnej większości jednego mandatu. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, nowym marszałkiem województwa podlaskiego został Łukasz Prokorym (Koalicja Obywatelska), a nowym przewodniczącym sejmiku - polityk Trzeciej Drogi Cezary Cieślukowski. Cieślukowskiego poparło dwoje radnych PiS - Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Burnos i Malinowski weszli w skład zarządu województwa tworzonego przez KO i TD.

Czytaj więcej Polityka Orędzie Hołowni po zamachu na Słowacji. "Polaryzacja rodzi radykalizm" Dzień po zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił orędzie, w którym apelował o ostudzenie temperatury politycznego sporu w Polsce. - To kwestia wagi państwowej, to sprawa naszego bezpieczeństwa - mówił oceniając, że skutki polaryzacji są tragiczne.

PiS stracił władzę na Podlasiu

Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, przewodniczący regionalnych struktur PiS na Podlasiu, komentując przebieg głosowań w regionie powiedział, że doszło do zdrady dwójki radnych.