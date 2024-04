Kolejny minister idzie do PE? "Powiedziałem, że przyjmę takie zadanie"

Dlaczego więc Hetman wystartował w październiku w wyborach do Sejmu?



Poważne są tematy, którymi będzie się zajmował Parlament Europejski w kolejnej kadencji. Po pierwsze będzie to walka o ostatni wielki budżet dla Polski Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii

- W ubiegłym roku wystartowałem w wyborach do polskiego Sejmu bo uważałem że to są najważniejsze wybory po 1990 roku i nie mogę stać w roli kibica, tylko muszę wziąć w tym czynny udział - wyjaśnił.



Czemu jednak po wyborach został ministrem, skoro po kilku miesiącach zamierza walczyć o powrót do PE?



- Wtedy nie zakładałem, ze będę wracał do PE. Polityka to jest gra zespołowa. Wybory do PE charakteryzują się zupełnie inną ordynacją wyborczą i to, kto kandyduje, to decyzje polityczne kierownictw poszczególnych partii — wyjaśnił.



Dlaczego ministrowie rządu Donalda Tuska idą do PE?

Hetmana pytano też dlaczego ministrowie rządu Donalda Tuska po zaledwie kilku miesiącach porzucają rząd, by zasiąść w Parlamencie Europejskim? 24 kwietnia KO ogłosiła, że na jej listach „jedynkami” będą minister aktywów państwowych Borys Budka, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. Spekuluje się też, że do PE może udać się minister rolnictwa, Czesław Siekierski (PSL).