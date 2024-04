Obywatele obcych państw w polskiej policji? Krzysztof Bosak: Nieporozumienie, protestujemy

Pomysł, żeby do struktur odpowiadających za bezpieczeństwo brać ludzi z obcymi paszportami jest niebezpieczny sam w sobie. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak

"W kręgu zainteresowania polskiej policji są przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi czy Gruzji, ale chodzi także o obywateli innych państw" - podano.

- Jest to jakieś całkowite nieporozumienie - ocenił Krzysztof Bosak. - Gruzini są grupą numer jeden wśród imigrantów przebywających w Polsce, która najczęściej popełnia przestępstwa, Ukraińcy z kolei są numerem jeden jeśli chodzi o liczbę obcokrajowców zatrzymanych czy ludzi zatrzymanych w Polsce za pomoc w przemycie innych przez granicę, Białoruś natomiast jest sprawcą kryzysu na naszej granicy - mówił.

Krzysztof Bosak: To niebezpieczny pomysł

- Pomysł, żeby do struktur odpowiadających za bezpieczeństwo brać ludzi z obcymi paszportami jest niebezpieczny sam w sobie. Paszport nie jest tylko dokumentem, jest także formą prawną wyrażającą to, który człowiek wobec którego państwa ma pozostać lojalny. Ktoś z podwójnym obywatelstwem w naturalny sposób może mieć konflikt interesów co do tego, wobec którego państwa ma być lojalny - kontynuował prezes Ruchu Narodowego.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, uzasadnienie rozważanych zmian - że jest duża przestępczość obywateli państw trzecich, w związku z tym trzeba zatrudnić w polskiej policji funkcjonariuszy o takiej narodowości - jest niedorzeczne. Wicemarszałek mówił, że duża przestępczość osób pochodzących z konkretnych narodowości może uzasadniać werbowanie przez policję informatorów spośród ludzi tej narodowości.