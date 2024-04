Aleksander Miszalski prezydentem Krakowa. Kto zastąpi w Sejmie posła KO

W wyborach do Sejmu w 2023 r. Aleksander Miszalski uzyskał mandat w okręgu numer 13 (Kraków). Polityk zajął wówczas trzecie miejsce na liście KO z wynikiem 29 414 głosy. Z list KO w okręgu numer 13 weszło do Sejmu pięć osób. Szóste miejsce na liście (pierwsze nie premiowane mandatem) Koalicji Obywatelskiej zajął 15 października Dominik Jaśkowiec, który otrzymał 6093 głosy. Teraz to Jaśkowiec — nauczyciel akademicki, członek Platformy Obywatelskiej — będzie mógł zasiąść w Sejmie.

W pierwszej turze przewaga Miszalskiego nad Gibałą wyniosła ponad 10 punktów procentowych. Dwa tygodnie temu kandydat KO uzyskał 37,21 proc. głosów, z kolei jego główny rywal — 26,78 proc. Trzecie miejsce zajął wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwości Łukasz Kmita, na którego oddano 19,79 proc. głosów. Poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczyło 10 proc. Czwarty wynik uzyskał Andrzej Kulig, wieloletni współpracownik Majchrowskiego i wiceprezydent Krakowa (7,18 proc.), a kolejne Konrad Berkowicz (Konfederacja, 5 proc.), Rafał Komarewicz (Polska 2050, 3,07 proc.) i Adam Hareńczyk (komitet Zjednoczeni Dla Krakowa, 0,95 proc.). Dwaj kolejni kandydaci, Stanisław Mazur i Jerzy Muzyk, wycofali się przed I turą.



Pod Wawelem kluczowe miały być głosy sympatyków PiS. Lokalne struktury mobilizowały wyborców do głosowania w II turze i niegłosowanie na Miszalskiego, co było tematem kampanii w Krakowie. Ustępujący po ponad dwóch dekadach urzędowania prezydent Majchrowski odradzał głosowanie na Gibałę i wsparł Miszalskiego.