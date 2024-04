Michał Szczerba: Nie ma jednej afery wizowej, jest kilka afer wizowych

Czy Mariusz Kamiński może uniknąć ewentualnej odpowiedzialności, kandydując do Parlamentu Europejskiego?

Nie. Procedura uchylenia immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego nie jest skomplikowana. Przypilnujemy tego.

Ile wiadomo w sprawie afery wizowej?

Z dotychczasowych przesłuchań wyłania się nie jedna afera, ale kilka afer wizowych w różnych formatach. Z jednej strony jest już bardzo twardy materiał dowodowy dotyczący roli Edgara Kobosa i wspierającego go Piotra Wawrzyka w procesie wiz za łapówki. Ustalonych jest kilkaset nazwisk osób, które miały wjechać lub wjechały na teren Polski za łapówkę, a uzyskanie wizy było poprzedzone interwencją wiceministra z PiS. Z drugiej strony pojawiają się nowe wątki, którymi nie zajmowała się prokuratura, a które my dostrzegliśmy w toku prac. Między innymi rola wiceministra Lecha Kołakowskiego, który również interweniował w imieniu jednego z podmiotów gospodarczych zajmujących się sprowadzaniem ludzi, w szczególności z krajów azjatyckich i afrykańskich, do Polski. W toku analizy maili, które pozyskałem z MSZ, wyszło, że takich interwencji było co najmniej kilkanaście w różnych częściach świata. Ustaliliśmy, że agencja pracy tymczasowej, która specjalizowała się w sprowadzaniu ludzi do Polski, mieściła się w warszawskim biurze poselskim Lecha Kołakowskiego. Nowe elementy, którymi nie zajmowała się prokuratura, a które są efektem pracy komisji śledczej, to przede wszystkim program rządowy Poland. Business Harbour, o którym niewiele osób wiedziało. Jak się okazało, nie był to formalnie program rządowy, funkcjonował bez uchwały Rady Ministrów czy też ministrów. Jedyne, co nie było konkretem, to wizy, które w ramach tego programu wydawano bez pozwolenia na pracę. W uproszczonej procedurze zostało wydanych 90 tysięcy takich wiz. To, co bardzo niebezpiecznego dostrzegliśmy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to wydawanie wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej w czasie trwania wojny w Ukrainie.

Czy to zagrażało bezpieczeństwo krajowemu?

Wiemy, że tym kanałem przerzutowym próbowała wjechać olbrzymia grupa osób, która stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, a nawet terrorystyczne. Wygląda na to, że było ich kilkaset. Dotarliśmy do przypadków, kiedy osoby, które uzyskiwały wizę biznesową na podstawie tego programu, następnie prowadziły działalność o charakterze szpiegowskim.

Do kiedy są przewidziane prace komisji?

Planujemy jeszcze kilkanaście przesłuchań. Koniec prac przewidziany jest na czerwiec. Już w tej chwili widzimy dużą skalę zaniedbań, uchybień, niedopełnienia obowiązków lub ich przekroczenia. Takie zaniedbania widzimy w procesie legislacyjnym, ale również dotykamy tematów, których nikt jeszcze wcześniej nie dotykał, które były pod ochroną polityczną państwa PiS. Między innymi dwie inwestycje spółek Skarbu Państwa. Myślę o projekcie Olefiny III, który realizowała spółka Orlen, ale również program Polimery realizowany przez Grupę Azoty. Na podstawie decyzji premiera Mateusza Morawieckiego wydawano obcokrajowcom, którzy mieli współpracować przy tych projektach, wizy w trybie uproszczonym, bazując na mailach. Konsulowie mieli traktować te sprawy ekspresowo, poza kolejką. Okazywało się, że do list pracowników tych dwóch inwestycji były dopisywane osoby nieuprawnione, które z tymi projektami nie miały nic wspólnego. Rozszerzono grupę koordynatorów, którzy podawali nazwiska osób z różnych krajów świata. Do tej pory nie wiadomo, co po zakończeniu tychże projektów stało się z tymi obcokrajowcami.