Rozprawa wpłynie na kampanię Donalda Trumpa

– Oskarżenia w gruncie rzeczy dotyczą tego, że Donald Trump sfałszował zapisy finansowe, aby ukryć porozumienie z osobami trzecimi dotyczące bezprawnej ingerencji w wybory prezydenckie w 2016 r. – orzekł sędzia Juan Merchan, by podkreślić, że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż pozamałżeńskie stosunki, pieniądze za milczenie czy nawet łamanie prawa przez ukrywanie transferu pieniędzy. Tym bardziej że kilka dni później Trump wygrał wybory niewielką przewagą głosów w kluczowych stanach, takich jak Michigan, Pensylwania czy Wisconsin.

Rozprawa – jak szacują eksperci – potrwa dwa miesiące, a były prezydent powinien spędzać w sali sądowej cztery dni w tygodniu. To oznacza, że będzie musiał ograniczyć działalność polityczną jako kandydat na prezydenta.

Czy skazany Donald Trump będzie mógł zostać prezydentem?

Do tej pory udawało się wykorzystać swoje perypetie prawne do budowania sobie poparcia wśród konserwatywnych wyborców. Przekonują ich argumenty Trumpa twierdzącego, że ponad 90 zarzutów kryminalnych, jakie na nim ciążą, i cztery sprawy sądowe to rozgrywki polityczne przeciwników. W piątek powiedział, że prześladują go „zdesperowani prokuratorzy”, o sobie mówi, że jest „dumnym politycznym dysydentem”, i porównuje się do Nelsona Mandeli czy Aleksieja Nawalnego. – Będę walczył o wolność 325 milionów Amerykanów – stwierdził w sobotę na spotkaniu z wyborcami w Pensylwanii. Komentatorzy zastanawiają się, jak długo potrwa ta jego dobra passa. Jeżeli sąd w Nowym Jorku uzna Trumpa za winnego, to grozi mu od wyroku w zawieszeniu do ponad dziesięciu lat więzienia. Eksperci prawni jednak wątpią, by doszło do najgorszego, mimo że Donald Trump naraził się sędziemu Juanowi Merchanowi wielokrotnymi próbami opóźniania rozprawy oraz atakami w mediach społecznościowych na jego córkę (która pracuje w sztabach wyborczych demokratycznych kandydatów).

Komentatorzy przypuszczają jednak, że nawet jeżeli sąd pierwszej instancji skaże byłego prezydenta na więzienie, to i tak będzie on mógł swobodnie prowadzić kampanię wyborczą, podczas gdy jego prawnicy pracować będą nad odwołaniem, a potem czekać na decyzję sądu apelacyjnego. W amerykańskiej konstytucji nie ma zapisu, który uniemożliwiłby Trumpowi objęcie urzędu prezydenckiego, nawet jeżeli zostanie uznany za winnego lub skazany na karę więzienia.