– Politycy PiS uważają, że sfalsyfikowana została w wyborach teza, że ich partia zależy tylko i wyłącznie od przekazu w mediach publicznych. Rozmówcy z PiS twierdza, że ta teza ustawiła oczekiwania w mediach, jeśli chodzi o wynik wyborów. I że te oczekiwania zostały przekroczone – mówił w podcaście Michał Kolanko. Jak dodał, jeśli chodzi o wybory do PE, to teraz – po realnym wyniku – oczekiwania wobec PiS zaczęły z kolei rosnąć. Co nie musi być dla samej partii Kaczyńskiego korzystne.

Reklama

W podcaście komentatorzy rozmawiali też o sejmowej debacie o aborcji oraz wyborach w największych miastach.