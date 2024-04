Joe Biden sprawdza czy może zamknąć południową granicę USA

Sprawdzamy czy mam, czy nie mam takich uprawnień Joe Biden o zamykaniu południowej granicy USA

Joe Biden: Nie wiem czy mogę zamknąć granicę bez ustawy. Sprawdzamy

W rozmowie z Univision Biden powiedział, że jego administracja sprawdza czy może bez upoważnienia ustawowego zamknąć południową granicę kraju z USA, jeśli uzna to za konieczne.



Biden powiedział, że ustawa przyznająca mu władzę do zamknięcia granicy została zablokowana przez Partię Republikańską w Kongresie, co zachęciło go do tego, by działać na własną rękę.



- Sprawdzamy czy mam, czy nie mam takich uprawnień - powiedział Biden dodając, że „nie ma gwarancji” czy ma takie uprawnienia bez upoważnienia ustawowego.



Donald Trump chce uczynić z tematu walki z nielegalną imigracją jeden z tematów kampanii wyborczej.