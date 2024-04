Pytany czy jest szansa, że będzie inaczej, Hołownia tego nie wykluczył mówiąc, że Polska 2050 i PSL to dwa odrębne byty.



Rzeczywistość biegnie w takim tempie, że czasem trzeba usiąść i porozmawiać raz jeszcze. Na razie na szczeblu czterech liderów nie było nigdy rozmowy o rekonstrukcji rządu Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Jeżeli nie podzielą, a na to, oceniam, że jest mniej niż 20 proc. szans, to decyzja nasza jest taka, że pójdziemy jako Polska 2050 — zaznaczył Hołownia. O tym, że Polska 2050 wyklucza start w wyborach do PE ze wspólnych list z KO jako pierwsza informowała w poniedziałek „Rzeczpospolita”.



Hołownię pytano też czy możliwa jest renegocjacja umowy koalicyjnej. O takiej możliwości spekuluje się w związku ze słabym wynikiem Nowej Lewicy w wyborach do sejmików (6,23 proc.).



- Ja takiej przestrzeni nie widzę, ale jeśli się pojawi, to ja nie reaguję na nią z lękiem. Rzeczywistość biegnie w takim tempie, że czasem trzeba usiąść i porozmawiać raz jeszcze. Na razie na szczeblu czterech liderów nie było nigdy rozmowy o rekonstrukcji rządu, nie było nigdy rozmowy o rekonstrukcji rządu i nie było nigdy tematu renegocjacji umowy koalicyjnej. Jeśli się ten temat pojawia to jest dowodem na to, co dzieje się niżej w ugrupowaniach — odparł.



- Nie widzę na razie takiej potrzeby, mamy za dużo rzeczy do przepracowania. Dość kłótni, do przodu — my to hasło traktujemy serio — dodał Hołownia nawiązując do wyborczego hasła Trzeciej Drogi.