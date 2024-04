Czytaj więcej Wybory Wybory samorządowe 2024: PiS wygrywa w kraju, ale traci władzę w województwach Z badań exit poll wynika, że wybory samorządowe wygrywa Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską. Partia Jarosława Kaczyńskiego zwyciężyła w sześciu województwach, o trzech mniej niż w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Podcast „Polityczne Michałki” po wyborach samorządowych w Polsce. Michał Kolanko: Oczekiwania sprawiły, że dobry wynik koalicji uznawany jest trochę za rozczarowanie

Powracając do tezy o dwóch rzeczywistościach – PiS przemyślało sytuację i zdało sobie sprawę, że nie ma czego szukać - powiedział Kolanko. - Z tego, co rozumiem taktykę i strategię sztabu PiS po tej kampanii, mam wrażenie, że niby pokazują, że się starają w dużych miastach, ale tak niespecjalnie. Zamiast tego mobilizacja nastąpiła u tych wyborców na terenach wiejskich – szacunki frekwencji pokazują, że tereny wiejskie się zmobilizowały - dodał. - Im ostrzejsza byłaby kampania w miastach ze strony polityków PiS i związanych z PiS, tym bardziej nakręcałaby to polaryzację. I wyniki PO w dużych miastach byłyby pewnie jeszcze lepsze. Dotyczy to też mniejszych miast. Na ile to była świadoma strategia, a na ile wynikająca z tego, że w dużych miastach PiS i tak nie miało czego szukać, to będziemy jeszcze sprawdzać. Ale na pewno przyniosło to jakiś efekt - ocenił Michał Kolanko.

- W Sejmikach symboliczne – póki co przynajmniej – zwycięstwo, może pyrrusowe, ale jednak, jeśli chodzi o procenty. Prezes Kaczyński mógł zacytować Marka Twaina i powiedzieć: „pogłoski o mojej śmierci są przesadzone”. To pokazuje jedno – że w polityce oczekiwania cię zabijają albo wznoszą. Oczekiwania były takie – nakręcone tylko przez tezy na Twitterze – że wśród zwolenników PO, PiS bez mediów publicznych będzie miał 20 proc. Taka teza ustawia pewne oczekiwania – że to będzie nokaut, że PiS-u już nie będzie. Oczekiwania sprawiły, że ten wynik koalicji – który w Sejmikach nawet jest dobry i przełoży się pewnie na odbicie kilku Sejmików z rąk PiS-u – jest dziś uznawany troszeczkę za rozczarowanie. I pytanie teraz, czy oczekiwania te Donald Tusk mógł jakoś obniżyć. Nie mam poczucia, żeby to robił - stwierdził Kolanko.

- Bardzo widocznie było widać w ostatnich przemówieniach Donalda Tuska, że ostro mówił: „wyborcy nam nie wybaczą, jeśli nie rozliczymy do spodu PiS”. Ten przekaz był bardzo ostry. Na ostatnim wystąpieniu przed ciszą wyborczą Tusk był na Pradze z Rafałem Trzaskowskim i mówił o korupcji i złodziejstwie, które trzeba zatrzymać. Czy Tuskowi nie udało się zmobilizować swoich wyborców? Bo Trzaskowski w Warszawie dostał to, co powinien. Dulkiewicz w Gdańsku także. Ale w skali Sejmików Tusk nie dostał tego, co było dla niego ważne. 2014 to był ostatni moment, kiedy PO była przed PiS-em - podkreślił Michał Kolanko.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki badania exit poll

Szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll przeprowadzonym przez Ipsos: