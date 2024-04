Gdy prowadzący program stwierdził, że wykonany nalot na oznakowany pojazd członków organizacji charytatywnej był zbrodnią wojenną, ambasador odpowiedział, że to tragedia i w różnych systemach prawnych jest rozróżnienie między celową zbrodnią a wypadkiem, do którego może dojść.

- Musimy mieć całkowitą jasność: Siły Obronne Izraela, armia Izraela, nie bierze na cel organizacji humanitarnych - oświadczył Jakow Liwne. - To, do czego może dojść, do czego dochodzi w czasie wojny, to okazjonalne tragedie i to się stało przedwczoraj - dodał.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk o oczekiwaniach wobec Izraela: Przeprosiny, wyjaśnienie, odszkodowanie - Tu nie było trudnych okoliczności. Wszyscy wiemy co tam się stało. Jak bezsensowna i niepotrzebna była ta śmierć - mówił w Gliwicach Donald Tusk, pytany przez dziennikarza o śmierć polskiego wolontariusza w Strefie Gazy.

Ambasador Izraela zaproszony do Oświęcimia

Na słowa i wpisy w mediach społecznościowych izraelskiego ambasadora zareagowała była premier Beata Szydło. Europosłanka PiS zamieściła na X nagranie sprzed Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

- Tutaj pokazana jest historia ludzi i ziemi. Historia, przeszłość i to, co jest tutaj dla nas najważniejsze. Warto, żeby to muzeum, po wczorajszych swoich wypowiedziach, odwiedził ambasador Izraela w Polsce. Być może czegoś się dowie i nauczy — powiedziała Szydło.