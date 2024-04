Dlaczego mówi pan o problemie?

Uważam, że mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zablokowanie inwestycji w miejscach, w których nie powinno się ich lokalizować. Mam tu na myśli miejsca cenne przyrodniczo. Przyjeżdżają inwestorzy, kupują grunty i wydaje się im, że można na terenie tym zrobić wszystko. Presja na nas bywa ogromna i nie do końca jako osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój mamy narzędzia, by skutecznie się temu przeciwstawić. A jeżeli już przyjmiemy plany zagospodarowania przestrzennego, które regulują w zasadniczy sposób kwestię zabudowy, to jesteśmy oskarżani o różne niegodziwości.

A co z infrastrukturą transportową w regionie?

Do Mikołajek nie można dojechać pociągiem. Zaproponowano nam udział jako samorządom w modernizacji linii kolejowej, ale złożona oferta okazała się nie do przyjęcia. Mieliśmy wyłożyć na to potężne pieniądze. Wyliczyliśmy, że gmina Mikołajki musiałaby ponieść koszty w wysokości około 70 mln złotych, czyli trochę więcej niż nasz cały roczny budżet. Dodatkowo mielibyśmy finansować kursy czterech par pociągów. Było to dla nas nie do przyjęcia. Teraz jednak pojawiła się możliwość, że modernizacja linii zostanie wykonana z funduszy państwowych. Innym problemem jest infrastruktura drogowa, ale to bardzo obszerny i odrębny temat.

Wróćmy jeszcze do rozwoju samorządu. Czy doświadczenie samorządowe przydaje się w tej kampanii?

Oczywiście. To doświadczenie powoduje, że wiem jak prowadzić kampanię. Powinna być merytoryczna, spokojna, nie chodzi o to, by się obrzucać błotem. Ja taką merytoryczną kampanię prowadzę. Proponuję bardzo konkretne rozwiązania dotyczące rozwoju gminy. Tymczasem moja kontrkandydatka to osoba niemająca doświadczenia w pracy w samorządzie. Jej kampania polega na pokazywaniu haseł, których nie da się zrealizować, są iluzją.