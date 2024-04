Rząd nie zgłasza sprzeciwu. Zielone światło dla święta w rocznicę klęski PiS

Mimo to pomysł nie jest pozytywnie oceniany przez polityków PiS, których zdaniem raczej chodzi tu o świętowanie odebrania władzy ich partii. – Paniom z Polski 2050 radziłbym świętować 13 grudnia, bo dobrze się czują w tej dacie – mówi „Rzeczpospolitej” poseł PiS Bartosz Kownacki. – A tak na poważnie: frekwencja w wyborach jest bardzo ważna, jednak wolałbym nie ustanawiać z jej okazji specjalnego święta, lecz robić wszystko, by w kolejnych wyborach była jeszcze wyższa – podkreśla.

KPRM analizuje ustanowienie święta 15 października

Ich sprzeciw może jednak mieć niewielkie znaczenie, bo w odpowiedzi na interpelację Barbary Oliwieckiej minister Buczyńska nie tylko deklaruje działania w sprawie ustanowienia święta, ale pisze też, że „z zainteresowaniem przyjęła wiadomość o inicjatywie ruchu Ostrowski Spacer Protestacyjny »Łańcuch światła«” i „w pełni podziela przekonanie, że 15 października 2023 roku był wielkim świętem demokracji i świadectwem niespotykanej dotąd mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

– Rozmawiałam kilka dni temu z panią minister. Powiedziała mi, że trwają analizy w KPRM i poprosiła jeszcze o chwilę cierpliwości – mówi „Rzeczpospolitej” Barbara Oliwiecka. – Dobrze by było, gdyby ustanowieniu święta towarzyszyły choć niewielkie środki finansowe służące realizacji działań obywatelskich zaplanowanych na ten dzień – dodaje.

Co na to koalicjanci? – Przyjrzymy się temu projektowi, gdy tylko trafi do Sejmu – mówi wiceszef klubu KO Dariusz Joński.

Zauważa, że ustanowienie święta niebędącego dniem wolnym od pracy nie byłoby niczym wyjątkowym. Obecnie świąt państwowych i narodowych oraz innych dni świątecznych jest kilkadziesiąt. Niektóre Sejm ustanowił w drodze uchwały, a inne – ustawy, przy czym wiele z nich jest świętami określonych grup zawodowych.