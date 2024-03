Już wcześniej, zarzuty w śledztwie postawiono dwom innym osobom. – Komu nie powiem, bo to ważne dla interesu śledztwa – zaznaczył Nowak.

W środę odbyły się przeszukania w domu żony Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej, oraz w pokoju sejmowym byłego wiceministra Michała Wosia.

Przeszukanie u Zbigniewa Ziobry. Wybrali dom, gdy był pusty

Tymczasem nie milkną kontrowersje dotyczące wtorkowego przeszukania domu Zbigniewa Ziobro, do którego agenci ABW weszli siłowo, rozwiercając zamek w drzwiach. Termin wybrali prokuratorzy, którzy wiedzieli, że we wtorek Ziobry i jego żony nie ma na miejscu, i że przebywają za granicą, a dom stoi pusty. Według naszej wiedzy oboje mieli wrócić do kraju w środę, a więc nazajutrz po akcji ABW.

Czy śledczy celowo wybrali ten dzień na przeszukanie? – Służby wykonały telefon do teściowej ministra z pytaniem, czy ma klucze do domu. Nie miała i to uznano za dopełnienie procedur wymaganych prawem. Najprawdopodobniej będziemy składać zażalenie na przeszukanie w takich okolicznościach – mówi nam mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnik byłego ministra. Adwokat dojechał na miejsce ok. godz. 8 rano we wtorek.

Prok. Nowak zapewnia, że był „kontakt z teściami Zbigniewa Ziobry, proponowano im uczestnictwo w czynnościach, jednak dwukrotne odmówili”. I przyznaje, do samego Ziobry nikt nie zadzwonił. – Służby posiadały potwierdzoną informację, że przebywa on za granicą, nie było więc możliwości faktycznej, żeby w dniu prowadzenia czynności przyjechał na miejsce. Jeżeli nie ma osoby, wchodzi się siłowo – stwierdza prok. Nowak.