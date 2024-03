Byli blisko, teraz krytykują. Republikanie, którzy nie popierają Trumpa

Czytaj więcej Polityka Sondaże przed wyborami w USA: Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem W weekend w USA ukazały się cztery sondaże dotyczące poparcia dla Donalda Trumpa i Joe Bidena w wyborach prezydenckich, które odbędą się w listopadzie 2024 roku.

– To, że bojkotowali Trumpa podczas prawyborów, było już wystarczająco znaczące. Ale teraz, gdy Trump ma nominację w kieszeni, ich milczenie jest jeszcze bardziej rzucające się w oczy – pisze „Washington Post”.

Donald Trump ma powalające poparcie republikańskich wyborców, którzy nie dali szansy w prawyborach żadnemu z jego kontrkandydatów, na czele z Nikki Haley.

Ale wśród republikańskiego elektoratu również nie brakuje sceptyków albo wręcz krytyków Donalda Trumpa. To spora grupa Amerykanów, której część głosowała na Haley, zanim kandydatka zawiesiła kampanię. Część ich podąża za ruchem Never Trump, który powstał w 2016 r. i powoli zbiera coraz więcej zwolenników, którzy chcą przywrócić Partię Republikańską do postaci sprzed ery Trumpa. Zniechęca ich chaos, jaki towarzyszy Trumpowi i zgadzają się z tym, że jest zagrożeniem dla demokracji. Wielu z tych wyborców rozważa to, co kiedyś było nie do pomyślenia – głosować w listopadzie na demokratycznego kandydata, albo nie głosować wcale.