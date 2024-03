Zdaniem Bosaka, te kompletnie naciągane zarzuty to "de facto polityczne pretensje, że NBP powinien prowadzić inną politykę niż prowadził, typu interweniować mniej albo więcej na rynku walutowym, robić skup obligacji albo nie robić". Polityk podkreślił, że te narzędzia należą do zakresu kompetencji banku centralnego. - Pytanie, bo to się pojawia w zarzutach, czy były odpowiednie podstawy prawne, czyli na przykład odpowiednie uchwały zarządu, odpowiednia podstawa ustawowa - dodał.

Jak poinformował Krzysztof Bosak, klub parlamentarny Konfederacji będzie dyskutować o tym, czy poprze wniosek. - Jak się okaże, że siedem zarzutów będzie kompletnie dętych, a ósmy jest może słuszny, może nie, ale nie mamy dokumentów, to będzie to trudna decyzja. Ja jestem sceptyczny po przejrzeniu tych ośmiu zarzutów – powiedział wicemarszałek Sejmu. Zaznaczył, że Konfederacja nie będzie na siłę chronić Adama Glapińskiego ani brać udziału w usuwaniu go z funkcji "pod fałszywymi pretensjami na podstawie pozakonstytucyjnych procedur. - Jeśli oni spróbują przegłosować zwykłą większością, to będzie wbrew wyrokom TK - zaznaczył.

Bosak: Polityka klimatyczna UE – Fit for 55 i Zielony Ład – to wariactwa

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zapytany został w Radiu Plus także o to, czy w Polsce potrzebna jest dyskusja o naszej obecności w Unii Europejskiej. - Polityka klimatyczna Unii Europejskiej , Fit for 55 i Zielony Ład, to są wariactwa. Jeżeli Unia pójdzie w to wariactwo cała naprzód to moim zdaniem trzeba będzie z tego uciekać bo nas na to nie stać - ocenił Bosak. - Narody zachodnioeuropejskie mogą sobie bankrutować w wolnym tempie jeszcze nawet przez dwa pokolenia. Dla nas takie bankructwo, jeżeli UE to wszystko wdroży, może zająć pięć lat i okaże się, że na nic nie mamy pieniędzy - dodał. - Musimy bojkotować najgłupsze regulacje Unii Europejskiej, walczyć, stawiać opór i budować w społeczeństwie świadomość kosztów naszej obecności w UE - podkreślił.