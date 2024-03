100 dni rządu Tuska. Minister zdrowia Izabela Leszczyna: Zrealizowałam wiele obietnic

Izabela Leszczyna o 100 dniach rządu: Od czegoś trzeba zacząć

Minister zdrowia dopytywana była o zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym. - Tak jak wspomniałam, zdjęłam limity na opiekę paliatywną/hospicyjną. Od czegoś trzeba zacząć. Zaczęliśmy od tego, co było najważniejsze — stwierdziła. - Chodzi o to, żeby szpitale przyjmowały wszystkich pacjentów, którzy potrzebują pomocy. W marcu wypłacamy tzw. nadwykonania, czyli wszyscy pacjenci, którzy zostały przyjęci do szpitali ponad kontrakt, na jaki umówił się NFZ ze szpitalem – za tych pacjentów także płacimy. To jest pierwszy krok — podkreśliła. - Zniesienie limitów — kontynuowała — nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie dostępności (usług medycznych red.). Bez e-rejestracji na pewno to się nie uda — zaznaczyła.

Mówiąc o 100 dniach rządu, minister zdrowia podkreśliła także między innymi, że obietnicy dotyczącej kwoty wolnej od podatku nie da się zrealizować w tym roku. Jednocześnie dodała jednak, że najważniejsze kwestie – między innymi odblokowanie KPO czy wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej – zostały zrealizowane.