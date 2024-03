Sondaż: Czy Polacy wierzą, że rząd spełni obietnice wyborcze? Jednoznaczna opinia

KO przedstawiła w kampanii wyborczej listę 100 konkretów, czyli obietnic wyborczych na pierwsze 100 dni rządu. 100 dni rządu Donalda Tuska mija 22 marca, tymczasem jak dotąd udało się zrealizować kilkanaście konkretów.



Koalicja Obywatelska obiecała 100 konkretów na 100 dni. Zrealizowała kilkanaście

Donald Tusk, mówiąc przed kilkoma dniami o obietnicach wyborczych podkreślił, że „większość ze 100 konkretów” została w jakiś sposób podjęta przez rząd. Zwracał też uwagę na to, że koalicja KO-Trzeciej Drogi-Nowej Lewicy zastała państwo w stanie gorszym, niż się oczekiwała a ponadto niektóre wydatki trzeba przesuwać w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i koniecznością ponoszenia zwiększonych wydatków na obronność w związku z wojną Rosji z Ukrainą.



W sondażu United Surveys ankietowanych spytano czy — ich zdaniem — rząd zrealizuje 100 konkretów do końca kadencji.



Sondaż: Niemal połowa wyborców KO nie wierzy w realizację obietnic wyborczych tej partii

Jak się okazuje nie wierzy w to 70,7 proc. badanych. Przy czym 38,6 proc. „zdecydowanie nie wierzy”, by wszystkie konkrety zostały zrealizowane do końca kadencji Sejmu.