Według posłanki partii Razem Glapiński „jest bardzo dobrze oceniany, jeżeli mówimy o takim forum europejskim”. Jego działania jako szefa NBP „są dobrze oceniane i faktycznie przyniosły efekty”. — Natomiast, oczywiście, to, co on opowiada, można różnie oceniać. Sama jestem bardzo sceptyczna do jego konferencji i różnych opowieści — zaznaczyła.



— Jak się okazuje, zapowiadane efekty, mówiąc kolokwialnie, zostały dowiezione — zwróciła uwagę Matysiak, pytana o politykę Glapińskiego. — Mamy niską inflację, tak jak pan prezes zapowiadał. Natomiast ja bazuję na tych obliczeniach ekspertów i ekonomistów także z zagranicy, którzy tutaj jakichś większych uwag nie mają. Wydaje mi się, że ten teatr polityczny nie powinien w taki sposób wyglądać, że teraz robimy jakiś spektakl, stawianie kogoś przed Trybunałem Stanu. Ja tego wniosku nie podpisałam i nie będą za nim głosowała — zapowiedziała członkini Rady Krajowej Partii Razem.