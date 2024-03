Szef BBN przyznaje: "Błędy techniczne" przy polskich wnioskach o środki z UE na produkcję amunicji

Siewiera był pytany dlaczego w ramach programu produkcji amunicji dla UE, w którym do rozdysponowania było 500 mln euro polskie wnioski opiewały jedynie na 11 mln euro, a ostatecznie UE przyznała tylko jednej polskiej firmie nieco ponad 2 mln euro.



Reklama

Liczba producentów broni i amunicji w poszczególnych krajach Europy PAP

Jacek Siewiera: Jak KE może przeznaczyć tylko 500 mln euro na produkcję amunicji?

- Nadal mam problem z pojęciem wszystkich trzech kwestii: jak można przeznaczyć na tak kluczowy zasób na poziomie KE 500 mln euro, to jest niezwykle oszczędna kwota biorąc pod uwagę skalę wojny, krok bardzo ostrożny. Drugim trudnym do pojęcia aspektem jest dlaczego wnioski obejmują tylko 11 mln euro. I trzeci, równie skandaliczny, jest to dlaczego dostajemy tylko 2 mln euro - wyliczał.



- Doszło do popełnienia błędów technicznych, składając wniosek na 11 mln euro, powiedzmy delikatnie, w niepełnym kształcie i suboptymalnie przygotowany, wglądu w niego nie ma, jest niejawny, trudno się spodziewać sukcesu — dodał Siewiera.