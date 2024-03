Rząd chce odwołać ambasadorów. Szef KPRM: Ambasadorem był mąż pani, która gotuje Jarosławowi Kaczyńskiemu

Na uwagę, że zgodnie z przepisami ambasadorów powołuje prezydent, Grabiec odparł, że "to rząd prowadzi politykę zagraniczną". - Ambasadorowie są narzędziem realizacji tej polityki. W tych trudnych czasach szczególnie jest to istotne. Dzieje się tak dużo w relacjach międzynarodowych, potrzebujemy narzędzi do zarządzania - podkreślił.



Wszyscy pamiętamy jak ambasadorem w ważnej stolicy, w Niemczech, został pan (Andrzej) Przyłębski, mąż pani, która pełni funkcję nielegalnej przewodniczącej Trybunału Jan Grabiec, szef KPRM

- Jeśli pan prezydent ma inne zdanie, jeśli chodzi o obsadę poszczególnych placówek dyplomatycznych, jest możliwość kanałami komunikacji między Kancelarią Premiera a Kancelarią Prezydenta uzgodnić tę sprawę. My jesteśmy otwarci — zapewnił Grabiec.



- To rząd, MSZ, premier decydują o tym kiedy i kogo odwołują, to nie jest domena Kancelarii Prezydenta - zastrzegł.



Szef KPRM: Prezydent ma obowiązek współpracy z rządem

- Wnioski (w sprawie odwołania ambasadorów — red.) są wyłączną kompetencją rządu. Konstytucja nakłada na prezydenta obowiązki — prezydent nie tylko ma prawo powoływać ambasadorów, ale ma też obowiązek współpracy z rządem — mówił też szef KPRM.



- Rząd musi mieć zaufanie do swoich ambasadorów — uzasadniał decyzję o odwołaniu tak dużej liczby ambasadorów jednocześnie Grabiec. - Nie ma dwuwładzy w Polsce. Rządzi rząd, również jeśli chodzi o kwestie zagraniczne. Prezydent uczestniczy w polityce zagranicznej, ale politykę zagraniczną wyznacza rząd — dodał.