Witold Waszczykowski o swojej chorobie. "Bóg zabrał mi nogi, nie zabrał innych rzeczy"

Waszczykowski w rozmowie z „Super Expressem” mówi, że obecnie po gmachu Parlamentu Europejskiego porusza się na specjalnym skuterze.

Witold Waszczykowski: Myślę równie szybko jak przed chorobą

- Śmigam szybciej niż ci co mają nogi, asystenci nie mogą mnie dogonić - żartuje były szef MSZ.



- Zawsze powtarzałem "nie biegam bo nie lubię". Teraz Pan Bóg powiedział do mnie "nie lubisz biegać, nie lubisz chodzić, po co ci te nogi"? No i je zabrał. Ale na szczęście nie zabrał innych rzeczy — dodaje Waszczykowski.

Jak pisze „Super Express” polityk mówi wolno, ale zapewnia, że „myśli równie szybko co przed chorobą”.