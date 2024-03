We wtorek rzecznik Komendy Stołecznej Policji, Robert Szymiata przekazała portalowi Onet.pl, że „postępowania w tych trzech przypadkach są prowadzone w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I”.

Z ustaleń portalu wynika, że rozważane jest skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu posła.

- Po zebraniu materiałów w tego typu sprawach przesyłane są one do Komendy Stołecznej Policji, ta w ramach pomocy prawnej zwraca się do Komendy Głównej Policji, a na koniec sprawa trafia do marszałka Sejmu. Wtedy dany poseł pytany jest, czy zgadza się na uchylenie immunitetu. Jeżeli się zgadza, to zostaje ukarany mandatem przez sąd. A jeżeli się nie zgadza, to jest głosowanie w parlamencie. Na razie immunitetu nikomu w związku z tymi sytuacjami nie uchylono. Sprawy są w toku — przekazał rzecznik.