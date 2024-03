Polska przygotowuje się do wydania około 4 procent swojego PKB na obronność w 2024 roku, w ramach działań mających na celu powstrzymanie rosyjskiej agresji i zastąpienie sprzętu przekazanego Ukrainie. Znaczna część zamówień trafia do amerykańskiego przemysłu.

Tylko w 2023 roku USA zatwierdziły planowaną sprzedaż Polsce śmigłowców Apache i powiązanego sprzętu o szacunkowej wartości 12 mld dolarów, a także około 10 mld dolarów na broń, w tym 18 precyzyjnych wyrzutni rakietowych Himars.

Duda przed wylotem do USA zapowiedział, że zaproponuje państwom członkowskim NATO podniesienie minimalnego poziomu wydatków na obronność do 3 procent PKB.

Propozycja ta jest następstwem wypowiedzi byłego prezydenta Donalda Trumpa, który planuje powrót do Białego Domu, że podczas swojej prezydentury powiedział jednemu z przywódców państw NATO, że zachęci Rosję, by "robiła, co chce" z krajami, które nie spełniają zobowiązań sojuszu w zakresie wydatków na obronność.

Duda poprosił ówczesnego prezydenta podczas wizyty w Białym Domu w 2018 r. o utworzenie stałej bazy wojskowej w USA, proponując nazwanie jej "Fort Trump".