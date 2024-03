Atlantycka misja Polski. Prezydent Andrzej Duda dłużej w USA niż premier Donald Tusk

Ale na tym nie koniec. W drodze powrotnej do Polski prezydent spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. To wszystko też w kontekście zbliżającego się szczytu NATO – jubileuszowego, bo przypadającego w 75. rocznicę powstania sojuszu.

Co chce osiągnąć w USA polska delegacja? – Będziemy zabiegać o to, by wschodnia flanka NATO została wzmocniona. Wizyta i rozmowy to też element przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie – twierdzi informator „Rzeczpospolitej”.

Kohabitacja Andrzeja Dudy i Donalda Tuska

Zarówno prezydent, jak i premier są świadomi, że szczyt odbędzie się w szczególnej sytuacji, jaką jest zagrożenie ze strony Rosji. Bardzo mocno to podkreślał w Bukareszcie w trakcie niedawnego kongresu Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. – Żyjemy w nowych czasach – w epoce przedwojennej. Dla niektórych naszych braci to nie jest już nawet era przedwojenna, ale okres pełnoskalowej wojny – mówił premier.

Współpraca między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem jest też konieczna z uwagi na listę spraw, które będą w przyszłości musieli załatwiać wspólnie. Jedną z nich jest kwestia ambasadorów. Prezydent chce mieć wpływ na obsadę placówek, z którymi Pałac współpracuje najczęściej – jak USA, NATO, ONZ, Francja czy kraje bałtyckie. Inna kwestia wymagająca współpracy to wybór nowego komisarza unijnego z Polski. Zgodnie z ustawą o współdziałaniu władz – która po raz pierwszy od lat wzmocniła pozycję prezydenta – kandydat na komisarza musi być z Pałacem uzgodniony.