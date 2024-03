Aborcja. Donald Tusk zapowiada zmianę prawa i działania prokuratury

Platforma Obywatelska, ja osobiście będziemy konsekwentnie i stanowczo zmierzać do uchwalenia ustawy, która zapewni polskim kobietom możliwość decydowania o swoim ciele. Donald Tusk

- My dzisiaj jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tej debaty, która znowu rozgorzała w Polsce, debaty dotyczącej - my tak uważamy - praw kobiet, a właściwie powiedziałbym praw człowieka, podstawowych praw obywatelskich, praw ludzkich, w tym prawa kobiety do decydowania o swoim ciele, o swoim macierzyństwie - powiedział na Radzie Krajowej PO Tusk.

Deklaracja Donalda Tuska w sprawie aborcji

- Mamy przecież poczucie, że tutaj oczekiwania były jednoznaczne, tak jak nasze zapowiedzi były jednoznaczne. Chcę jeszcze raz to podkreślić: Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, ja osobiście będziemy konsekwentnie i stanowczo zmierzać do uchwalenia ustawy, która zapewni polskim kobietom możliwość decydowania o swoim ciele, o swoim zdrowiu, o swojej wolności, o macierzyństwie, a więc tej ustawy, w której legalna i bezpieczna terminacja ciąży będzie naszym prawem - oświadczył Donald Tusk, co zebrani na sali jednego z warszawskich hoteli politycy PO przyjęli oklaskami.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia z deklaracją ws. ustaw dotyczących aborcji: Mam dobrą wiadomość Od 1996 roku wszystkie projekty dotyczące zmiany prawa aborcyjnego w tej izbie, były wyrzucane do kosza w I czytaniu - mówił w Sejmie marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który wystąpił na konferencji z posłankami Polski 2050.

Premier zapowiedział także zmiany dotyczące szpitali. - Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (Adama Bodnara, senatora KO - red.) i do pani minister zdrowia (Izabeli Leszczyny, posłanki PO - red.), aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi na przykład w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety - ogłosił.

Donald Tusk: Prokuratura zbada każdą odmowę wykonania aborcji

- Klauzula sumienia nie może w żadnym wypadku zastąpić tego oczywistego obowiązku, który jest pierwszym obowiązkiem każdego lekarza, a więc kiedy trzeba ratować życie i zdrowie kobiety, klauzula sumienia nie może być uzasadnieniem odstąpienia od czynności, które ratują życie lub zdrowie kobiety - mówił Tusk.